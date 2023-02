Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Jeffrey Pierce, doppiatore di Tommy nel videogioco e interprete di Perry nella serie tv di The Last of Us, ha parlato del rapporto con Kathleen, il personaggio di Melanie Lynskey.

In una recente intervista con Vulture, Pierce ha spiegato il rapporto di fiducia che lega i due cacciatori, inediti e creati apposta per la serie tv:

C’è ancora molto da rivelare su Perry. Penso che si adatti molto ai temi che esistono nello show, come si vede nella relazione tra Joel ed Ellie, la relazione tra Bill e Frank, e l’idea di aver trovato il tuo scopo all’interno di questo nuovo mondo.

Una delle cose che è stata descritta nella sceneggiatura era che forse era nell’esercito, quindi ho semplicemente seguito quell’indicazione: questo tizio era un professionista prima dell’epidemia, e poi è stato in grado di usare quelle abilità mentre girava per il mondo, per poi trovare il suo scopo con Kathleen e la lotta contro la FEDRA. Penso che sia l’unica persona in grado di metterla in discussione perché è un esperto in quello che fa. Ma quella lealtà è anche coperta dal suo amore e affetto per lei. Possiamo prendere alcune decisioni sbagliate quando è coinvolto l’amore, e penso che sia uno dei temi di The Last of Us.

