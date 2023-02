Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

L’episodio 6 di The Last of Us ha visto Joel riabbracciare suo fratello Tommy, e Gabriel Luna, che interpreta proprio quest’ultimo, ha raccontato alcuni retroscena.

In una lunga intervista con TV Line, Luna ha raccontato il periodo di riprese dell’episodio, concentrandosi sulle numerose prove fatte con Pedro Pascal e Bella Ramsey:

Abbiamo provato parecchio per questo episodio, che è stato incredibile. Jasmila Zbanic, il regista, ha un incredibile spirito creativo. Abbiamo iniziato in quel bar, Pedro, Bella e io, e abbiamo provato senza dialoghi. Abbiamo finito per fare un sacco di movenze teatrali, che mi sembrava di essere tornato ad Austin ai tempi del teatro… Provavamo solo le movenze dei nostri personaggi e risponderci fisicamente senza dialogo e ottenendo le giuste misure dello spazio in scena. A un certo punto Bella, Pedro e io eravamo tutti seduti sulle sedie e io ne ho alzata un’altra, nella mia mente era per Maria, a significare la crescita della famiglia, e Pedro istintivamente la afferra, e getta via la sedia. La lancia dall’altra parte della stanza. Sono momenti del genere che non hanno nulla a che fare con la scena, per così dire, ma hanno tutto a che fare con le relazioni e di cosa tratta della storia. Quindi, abbiamo provato per tutto il giorno. Lui e io in realtà abbiamo ristrutturato l’intera scena nel bar, senza mai cambiare nessuna delle parole – perché, sai, Craig Mazin, co-creatore della serie, è un autore di grande talento – ma abbiamo semplicemente ristrutturato completamente l’intero modo in cui la scena si svolge. È semplicemente scattata una scintilla, e io e Pedro siamo riusciti a trovarla insieme, e tutto questo perché ci è stata concessa l’opportunità di provare. Quella seconda scena era praticamente lui che parlava e io che sedevo e ascoltavo mio fratello. Tutto è successo quel giorno – lui si è aperto emotivamente, ovviamente, e io avevo molti sentimenti intrecciati su quale fosse la sua richiesta in quel momento. E sai, spero che le persone non vedano Tommy come una persona insensibile, perché penso che sia difficile vedere tuo fratello così. Una delle figure più forti nella tua mente, una delle persone che consideri più forti, vederla abbattuta e disperata. Penso che questo sia ciò che è in gioco in quella scena.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Cosa ne pensate dell’incontro tra Joel e Tommy nell’episodio 6 di The Last of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: TV Line