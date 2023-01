Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Il secondo episodio di The Last Of Us ha registrato un positivo aumento del +22% negli ascolti rispetto alla première.

I dati rilevati da Nielsen e da Warner Bros Discovery svelano infatti che la seconda puntata ha ottenuto 5.7 milioni di spettatori grazie alla messa in onda tradizionale e agli streaming su HBO Max. La prima puntata aveva invece ottenuto 4.7 milioni, cifra poi salita a 10 milioni dopo 2 giorni di disponibilità. A distanza di una settimana, inoltre, le visualizzazioni del primo capitolo della storia di Joel ed Ellie sono arrivate a quota 18 milioni di spettatori.

L’aumento rappresenta, secondo HBO, la miglior crescita negli spettatori per una serie originale nella storia del network.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us va in onda in Italia su Sky e NOW.

Fonte: Variety