The Last of Us

Le riprese della seriedisono in corso e, basandosi sulle immagini scattate sul set, sembra che lo show avrà unainedita rispetto ai videogiochi.

Su Reddit, un utente ha pubblicato delle foto dal set di Calgary in cui sono in corso le riprese. Nella foto principale, che potete vedere qui sotto, un grande cartello sul muro esterno di un edificio pubblicizza un deposito locale con climatizzazione e sicurezza 24 ore su 24 chiamato “Kansas City Self Storage”.La seconda foto invece riguarda una targa di un auto, che ne identifica la provenienza, quindi gli eventi attualmente in corso nelle riprese (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) sono a Kansas City e non a Pittsburgh come nei giochi. Resta la domanda se la location di Kansas City sostituirà Pittsburgh nella storia o se la città del Midwest costituirà un’ulteriore tappa nel viaggio di Joel ed Ellie.

La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil. Vi ricordiamo che l’uscita dello show non è più prevista per il 2022.

