The Last of Us

Craig Mazin e Neil Druckmann, showrunner della serie, hanno spiegato i cambiamenti compiuti nella storia dell’episodio 5 di The Last Of Us rispetto al videogioco.

Nel podcast dedicato allo show, Druckmann ha spiegato perché si è deciso di mostrare Henry come una persona che non ha mai fatto del male a nessuno:

Quello è un cambiamento piuttosto significativo rispetto al videogioco. Avevamo bisogno che Henry potesse lottare e uccidere con te nel gioco. E abbiamo cercato di dare una certa moralità nel gioco a Henry.

Lo showrunner ha aggiunto:

C’è una parte in cui Sam prova a rubare questo giocattolo da un negozio e Henry dice: ‘No, prendiamo solo quello che ci serve e niente di più’. Ed era semplicemente un modo per separarli. Qui, visto che non abbiamo bisogno che Henry uccida, c’è questa meravigliosa scelta di ‘Non ho mai ucciso nessuno’… Penso che semplicemente questo lo distingua da Joel. E capisci perché Henry è così dipendente da questo uomo che ha visto uccidere delle persone.

Un altro cambiamento avviene mentre i personaggi si trovano nei tunnel a Kansas City. Nel gioco la storia si svolge tramite lettere e pagine di diario, seguendo la storia di Ish e della comunità con cui il sopravvissuto viveva rimanendo al riparo. Nella serie si accenna a Ish con un disegno, ma l’intero racconto è stato tagliato. Druckmann ha spiegato:

Non potevamo raccontare la storia nello show. Non c’era modo di farlo. Ma volevamo onorare il fatto che esistesse questo posto e sembrava un modo per riflettere su questi personaggi e sul percorso che hanno affrontato, specialmente considerando che i ragazzini vivevano lì. E si era visto Sam mentre faceva dei disegni in precedenza e ora si poteva immaginare come era con una dozzina di ragazzini lì, e ora se ne sono tutti andati. Si tratta del momento che onora la storia ed è come se queste due dimensioni quasi parallele della stessa storia vivessero una di fianco all’altra e si aiutassero e si arricchissero a vicenda.

