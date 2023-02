Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

In seguito alla messa in onda, Stephen King e alcuni spettatori dubitano che l’episodio 3 di The Last of Us sia ambientato “10 miglia a ovest di Boston” come riportato dalla didascalia a schermo.

Lo scrittore ha commentato l’episodio domandando sinceramente se la produzione pensa che la gente possa credere alla didascalia. King è nato in New England, nel Maine. Fortunatamente, ha apprezzato il resto dell’episodio, come detto in un tweet successivo. Di seguito potete leggere i tweet più divertenti relativi all’intera vicenda:

THE LAST OF US. Episode 3: Do you really want to tell me that’s 10 miles west of Boston? — Stephen King (@StephenKing) January 31, 2023

The Last of Us episodio 3: Mi volete dire sul serio che quel paesaggio è 10 miglia a ovest di Boston?

getting belligerently angry when “the last of us” tries to claim that a mountainous terrain that’s clearly northwestern is “10 miles west of boston” pic.twitter.com/IHL9gcNrWM — hannah gais (@hannahgais) January 30, 2023

Pensa arrabbiarsi quando “The Last of Us” cerca di affermare che un terreno montuoso che è chiaramente a nord-ovest è “10 miglia a ovest di Boston”

10 miglia a ovest di Boston

I live 10 miles west of Boston. These mountains are ruining my life pic.twitter.com/hqh1aBF5qa — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) January 30, 2023 Io vivo a 10 miglia a ovest da Boston, queste montagne mi stanno rovinando la vita.

