Il regista Peter Hoar ha svelato che Steven Spielberg ha inviato una lettera per complimentarsi con i realizzatori della puntata di The Last Of Us in cui si racconta la storia di Bill e Frank.

Il filmmaker, durante una roundtable con alcuni registi, ha condiviso l’aneddoto dopo che Mark Mylod ha spiegato come il maestro del cinema gli avesse fatto i complimenti per una puntata di Succession.

Hoar ha così dichiarato divertito:

Non l’ho ricevuta io direttamente, ma una lettera di Steven Spielberg è arrivata a Craig Mazin, lo sceneggiatore del mio episodio di The Last of Us e autore di tutte le puntate. L’ha condivisa con me, Nick Offerman, Murray Bartlett e con il direttore della fotografia Eben Bolter. In pratica un intero gruppo di uomini di mezza età ha iniziato a strillare perché il loro idolo sapeva che esistevano. Penso che probabilmente sapeva chi fossero, ma non lui non sapeva chi fossi io. E ora lo ha probabilmente già dimenticato.

Mylod ha fatto i suoi complimenti per la puntata a Hoar, definendola “il più straordinario cambio di tono in una serie” che abbia mai visto nella sua vita. Mark ha sottolineato che l’ha sorpreso e commosso.

Paris Barclay, che ha diretto la serie sul serial killer Dahmer prodotta per Netflix con star Evan Peters, ha sottolineato che la storia di Bill e Frank l’ha emotivamente devastato. Il regista ha aggiunto:

Ho pensato fosse una delle cose più commoventi che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Tu e Craig siete riusciti a entrare in contatto con persone di tutti i tipi. Potrei farti domande per un’ora e mezza perché è stato realmente un momento importante nella storia della televisione.

Che ne pensate? Siete felici che Steven Spielberg abbia apprezzato quella puntata di The Last Of Us?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter