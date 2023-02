Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Storm Reid ha recitato nel settimo episodi di The Last Of Us nel ruolo di Riley e ha ora condiviso la sua opinione sui commenti omofobi rivolti alla serie tratta dal popolare videogioco.

L’attrice, intervistata da Entertainment Weekly, ha dichiarato:

Come ha detto Bella Ramsey quando è uscito il terzo episodio: se non vi piace, non guardatela. Stiamo raccontando storie importanti. Stiamo raccontando storie sulle esperienze delle persone ed è quello che adoro. Quello dà vita a una buona narrazione perché stiamo raccontando storie di persone che stanno avendo spazio nel mondo.

Reid ha poi aggiunto:

Siamo nel 2023. Se si è preoccupati di chi amo, allora bisogna sistemare le proprie priorità. Ci sono così tante altre cose da preoccuparsi nella vita. Perché siete preoccupati che queste giovani – o chiunque – si amino? L’amore è meraviglioso e il fatto che le persone abbiano qualcosa da ridere è semplicemente folle.

Storm Reid ai commenti omofobi rivolti a The Last Of Us

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Entertainment Weekly