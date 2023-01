Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

HBO ha annunciato che il primo episodio di The Last Of Us è stato visto da ben 4.7 milioni di spettatori, diventando così il secondo miglior debutto di sempre dell’emittente negli anni successivi al succcesso di Boardwalk Empire.

I dati si basano sui rilevamenti di Nielsen e dai dati della tv via cavo e comprendono le visualizzazioni su HBO e su HBO Max nella serata di domenica 15.

La puntata intitolata When You’re Lost in the Darkness è così diventata la seconda première più vista nella storia della HBO dall’epoca di Boardwalk Empire, che era arrivata sugli schermi nel 2010, quando non esisteva ancora l’app di streaming della tv via cavo.

Il primato del debutto di una serie HBO più vista di sempre spetta invece a House of the Dragon che ha raggiunto quota 9.986 milioni di spettatori ad agosto. Game of Thrones era invece arrivato a 4.2 milioni di spettatori nel 2011, prima di diventare una delle serie più viste di sempre.

The Last Of Us ha inoltre dominato l’attenzione dei social media, diventando il primo argomento tra i trend nella serata di domenica, negli Stati Uniti e in tutto il mondo. HBO ha poi aggiunto che i teaser e i trailer hanno raggiunto quota 100 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Il podcast legato allo show, infine, è entrato in prima posizione nella classifica Apple dedicata ai programmi dedicati a film e serie tv.

Craig Mazin e Neil Druckmann, produttori e showrunner della serie, hanno dichiarato:

Il nostro obiettivo era semplicemente di realizzare l’adattamento migliore di questa storia amata per il più grande pubblico possibile. Siamo incredibilmente pieni di gioia nel vedere quanti fan, vecchi e nuovi, hanno accolto The Last of Us nelle loro case e nei loro cuori.

Casey Bloys, a capo di HBO e HBO Max, aveva aggiunto:

Siamo elettrizzati nel vedere i fan della serie e del videogioco vivere l’esperienza di questa storia iconica in un modo nuovo, e rivolgiamo loro la nostra gratitudine per aver aiutato a renderlo un successo. Congratulazioni a Craig, Neil e al cast e alla troupe brillanti che hanno lavorato senza sosta per portare in vita questo show. Non vediamo l’ora che i fan di tutto il mondo apprezzino il resto della stagione.

Nello show, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Che ne pensate degli ascolti ottenuti dal debutto di di The Last Of Us sugli schermi americani?

Fonte: Comunicato stampa HBO