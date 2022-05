The Last of Us

Le riprese dell’adattamento live action disono al momento in corso, e in rete è spuntato un nuovocon protagonisti

Gli occhi attenti degli utenti Twitter hanno già inquadrato la scena, confrontandola con una presa dal videogioco di Naughty Dog. Nella clip Ellie (Bella Ramsey) si intrufola in un edificio da una grata, per sbloccare poi la porta a Joel (Pedro Pascal). Potete vedere la scena sia dalle riprese rubate dal set, che dal videogioco, qui sotto:

“Ta-da. Voila.”pic.twitter.com/FuPT7ABKWd — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) May 1, 2022

La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil. Vi ricordiamo che l’uscita dello show non è più prevista per il 2022.

