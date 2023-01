Apple TV+ ha condiviso le prome foto della serie The Last Thing He Told Me, interpretata e prodotta da Jennifer Garner, che ha ora una data di uscita: venerdì 14 aprile.

Le sette puntate racconteranno la storia di Hannah, interpretata da Jennifer Garner, una donna che stringe un’inaspettata amcizia con la figliastra sedicenne (Angourie Rice) mentre va alla ricerca della verità riguardante la misteriosa scomparsa del marito Owen (Nikolaj Coster-Waldau).

Olivia Newman sarà regista e produttrice esecutiva.

La serie è creata da Dave in collaborazione con Josh Singer (Il Caso Spotlight).

The Last Thing He Told Me è stato pubblicato nel mese di maggio ed è rimasto ben sei mesi nella classifica dei bestseller del New York Times, vendendo oltre 1.3 milioni di copie.

Nel cast della serie ci saranno anche Aisha Tyler (Criminal Minds), Augusto Aguilera (The Predator), Geoff Stults (Happy Town), e John Harlan Kim (Purple Hearts).

The Last Thing You Told Me è prodotta anche da Reese Witherspoon tramie la sua Hello Sunshine, in collaborazione con 20th Television.

Che ne pensate delle foto e della data di uscita di The Last Thing You Told Me? Seguirete la serie?

Fonte: Apple