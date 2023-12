The Last of Us

È come ogni anno TorrentFreak a rilasciare la classifica delle serie televisive più piratate.

Al primo posto troviamo The Last of Us, che prende il posto di un’altra serie HBO, House of the Dragon, in cima l’anno precedente. Segue un’altra serie con protagonista Pedro Pascal, The Mandalorian, disponibile su Disney+, che si attesta come la piattaforma più rappresentata, con ben 4 show in classifica. Tra le diverse novità, nell’ultimo grandino si colloca l’ultima stagione di Ted Lasso, uno delle tre serie AppleTv+ in top 10. L’anno scorso il network era completamente assente: segno che i prodotti proposti nel 2023 hanno riscontrato l’interesse del pubblico. D’altro canto, è da segnalare come non trovi spazio nessuno show Netflix, nel 2022 presente con Stranger Things 4.

Vi ricordiamo che il traffico legato a BitTorrent rappresenta solo una piccola parte del panorama della pirateria. Oggi la maggior parte delle persone utilizza siti e servizi di streaming, che in genere non riportano le statistiche di visualizzazione.

FONTE: TorrentFreak

