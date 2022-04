ha annunciato la produzione della serie action, che avrà tra i suoi protagonisti, il Miguel di Cobra Kai.

La serie avrà degli episodi da mezz’ora ed è stata acquistata dalla piattaforma di streaming lo scorso ottobre,. Al centro della trama ci sono le prove e i viaggi di Gabriel, interpretato proprio da Maridueña.

Gabriel è un giovane in viaggio per il mondo per riparare i torti dell’uomo letale che lo ha addestrato. Usando solo l’agenda tenuta dal suo predecessore, Gabriel viaggia di città in città, un angelo vendicatore, che aggiusta le vite distrutte di povere vittime.

Juan Carlos Coto sarà lo scrittore e produttore esecutivo della serie. Oltre che protagonista Maridueña è anche produttore esecutivo insieme a Will Packer di Will Packer Media e Brandon Guzmán di Valor Entertainment Group. Alvie Hurtado e Peggy Cheng di Will Packer Media stanno supervisionando il progetto per l’azienda.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine per ogni novità sullo show.

Siete curiosi di scoprire di più su The Ledger con Xolo Maridueña? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety