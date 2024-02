Jessica Green sarà la protagonista di The Librarians: The Next Chapter, spin-off dell’omonima serie tv di The CW.

L’attrice interpreterà Charlie Cornwall, che in precedenza era stata rifiutata come guardiana da uno dei Bibliotecari nonostante le sue straordinarie abilità nelle arti marziali e il forte desiderio di far parte della Biblioteca. Tuttavia, ha la possibilità di riscattarsi all’inizio dello spettacolo quando viene nominata guardiana speciale temporanea, forse in risposta alla situazione urgente che deve essere contenuta.

La serie si svolge in un mondo in cui custodi conosciuti come Bibliotecari proteggono un deposito di antichi artefatti magici. Lo spin-off andrà in onda su The CW nella stagione 2024-2025, seguirà una bibliotecaria che viaggia nel tempo e che scatena accidentalmente forze magiche nel mondo normale e dovrà riunire una nuova squadra per fermarle.

Fonte: Screen Rant