Netflix ha condiviso le primee laprevista per il debutto in streaming della serie, tratta dai romanzi di Michael Connelly.

La prima stagione, composta da dieci episodi, sarà disponibile dal 13 maggio e nel team dei produttori c’è David E. Kelley.

La storia portata sugli schermi si ispira al secondo romanzo, intitolato The Brass Verdict, con protagonista l’idealista Mickey Haller, che è interpretato da Manuel Garcia-Rulfo (Goliath). Il legale gestisce la sua attività dal sedile posteriore della sua macchina, una Lincoln Town Car, affrontando casi piccoli e grandi nella città di Los Angeles.

Ecco le foto:

LEGGI – Netflix le uscite di aprile 2022

Nel cast ci sono anche Neve Campbell nel ruolo di Maggie, la prima ex moglie di Mickey e che lavora come procuratore distrettuale; Becki Newton che sarà la seconda ex moglie del protagonista, Lorna, e che lavora occupandosi del suo ufficio; Jazz Raycole che interpreterà Izzy, una cliente di Mickey ed ex tossicodipendente che deve affrontare una causa; e Angus Sampson nei panni di Cisco, un ex membro di una gang di motociclisti che ora aiuta l’avvocato come investigatore e guardia del corpo.

Tra gli interpreti anche Ntare Guma Mbaho Mwine (The Chi), Christopher Gorham (Covert Affairs), Krista Warner, Michael Graziadei (The Young and the Restless) e Jamie McShane (SEAL Team, CSI: Vegas).

Ted Humphrey è sceneggiatore della serie creata da Kelley.

Che ne pensate delle foto e della data di uscita di The Lincoln Lawyer? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine