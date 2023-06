Prime Video ha svelato le prime immagini della serie Original The Lost Flowers of Alice Hart, disponibile dal 4 agosto in esclusiva sul servizio streaming.

Lo show arriverà su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La serie debutterà con i primi tre episodi il 4 agosto, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana, fino al finale di stagione il 1° settembre. The Lost Flowers of Alice Hart è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

unnamed (31)

unnamed (30)

unnamed (29)

unnamed (28)







Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland, la serie in sette episodi racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart. Quando Alice, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June nella Thornfield flower farm (azienda agricola), dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia. Ambientato in Australia, con il suo paesaggio mozzafiato, e fiori e piante selvatiche autoctone che danno modo di esprimere l’inesprimibile, questo avvincente drama familiare attraversa i decenni. Mentre cresce dal suo complicato passato, il viaggio di Alice raggiunge il climax emotivo quando si ritrova a combattere per la sua vita contro l’uomo che ama.

The Lost Flowers of Alice Hart vede nel cast l’attrice candidata all’Oscar e vincitrice ai BAFTA e Golden Globe Sigourney Weaver (Avatar, Alien), il vincitore del Gold Logie Award e del premio AACTA Asher Keddie (Nove perfetti sconosciuti, Offspring), la vincitrice dell’AACTA 2022 come miglior attrice protagonista Leah Purcell (The Drover’s Wife: The Legend of Molly Johnson, Wentworth), Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead, Saint X), Frankie Adams (The Expanse), Alexander England (How to Please a Woman), Charlie Vickers (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), Tilda Cobham-Hervey (I Am Woman), Sebastian Zurita (la serie Original Come sopravvivere da single), Alyla Browne (Nove perfetti sconosciuti) e Xavier Samuel (Elvis).

The Lost Flowers of Alice Hart è prodotta da Amazon Studios, Made Up Stories e Fifth Season. Jodi Matterson, Bruna Papandrea e Steve Hutensky di Made Up Stories, insieme a Sigourney Weaver, Sarah Lambert e Glendyn Ivin sono executive producer. Ivin dirige tutti e sette gli episodi e Lambert è showrunner.

Cosa ne pensate di queste prime foto di The Lost Flowers of Alice Hart? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comunicato Stampa

Le serie imperdibili