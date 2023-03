La stagione 3 di The Mandalorian ha riportato sugli schermi Ahmed Best, che ha ora parlato del suo futuro nella saga di Star Wars.

L’attore, interprete di Jar Jar Binks nei film prequel, ha infatti ripreso la parte del cavaliere jedi Kelleran Beq dopo la sua esperienza in Star Wars: Jedi Temple Challenge.

Ahmed ha spiegato a StarWars.com:

Entrando nel mondo di The Mandalorian, una parte di me non vuole lasciarlo andare. Nel periodo di La minaccia fantasma, dovevi lasciar scorrere. Era solo George Lucas a realizzare i film. Ora puoi continuare a interpretarlo per un po’. Puoi raccontare storie ambientate nell’universo di Star Wars e averle in diversi mezzi. Come autore, come regista e insegnante ora, c’è così tanto in più che voglio fare per cui questo universo è perfetto, non voglio che questa sia la fine. Non voglio che sia la conclusione della storia. Voglio che sia l’inizio, e un nuovo inizio. Specialmente attraverso Kelleran Beq.