In una lunga intervista dopo l’episodio 5 della stagione 3 di The Mandalorian, Katee Sackhoff ha parlato di Bo-Katan, del suo futuro con la Dark Saber e dell’affetto dei fan.

Ospite del Megacon Orlando, l’attrice ha potuto prima parlare degli obiettivi di Bo-Katan, e di come al momento non le serva la Dark Saber per essere apprezzata:

Oh, sai, quello che so è che all’inizio della stagione l’abbiamo trovata sconfitta e spezzata. Penso che quello fosse il suo fondo, e da lì in poi dovesse essere in grado di costruirsi una nuova immagine.

Ha provato tutto ciò che poteva che pensava fosse il modo giusto per governare e non ha funzionato… “Governare” è la parola sbagliata… Non le sta bene. Lei lo pensa come se fosse una guerriera. Vuole comandare… questo è quello che vuole. E penso che per quanto fuorviante sia stata in molte delle sue azioni, penso che ciò che ha sempre voluto fosse nell’interesse del popolo mandaloriano.

Ma penso che in questo momento della sua vita, si ritrovi disposta a seguire qualcuno, potenzialmente per la prima volta nella sua vita … E proprio ora la vediamo seguire l’Armaiola. Penso che parte del motivo per cui lo faccia è perchè si è sentita immediatamente accettata e penso che questa sia una delle cose che non aveva ancora provato nella sua vita, e penso che per lei sentire di appartenere finalmente a un posto sia un grande passo avanti. Voglio dire, potremmo andare fino in fondo alla sua storia passata. Potremo analizzare il modo in cui è stata trattata da suo padre e sua sorella e, sai, penso che questa potrebbe essere la prima volta nella sua vita che è stata veramente accettata per quello che è.