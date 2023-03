The Mandalorian 3: perché Bo-Katan non ha sfidato Din Djarin per la Dark Saber?

In molti dopo i primi due episodi della stagione 3 di The Mandalorian si sono chiesti perché Bo-Katan non si faccia avanti per il possesso della Dark Saber. Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto le puntate.

In una lunga intervista con Deadline, Katee Sackhoff ha parlato di cosa è cambiato nella vita di Bo-Katan dopo il finale della stagione 2:

Dobbiamo tornare indietro per vedere perché sta facendo quello che sta facendo. Si tratta di una persona che ha combattuto contro la sua stessa gente. Ha combattuto per sempre e si rende conto che non ha funzionato. Non può continuare a litigare con tutti. Neppure con Din, non so se arriverò al punto di dire che lo rispetta e si fida di lui. Non ha fatto niente. Tranne possedere la Dark Saber, non ha fatto nulla che lo renda suo nemico. Penso che il suo problema sia che si rende conto che non combatterà più contro la sua gente. Non combatterà contro qualcuno con cui non ha motivo di combattere. Ogni singola possibilità, ogni posto in cui si è recata, ogni strada che ha preso non ha funzionato prima. Questo è quello che sta cercando di capire ora.

Sono passati alcuni anni dalla stagione 2. Ha avuto il tempo di perdere tutta la sua gente. Non la stanno più seguendo, il che significa che non è un leader senza la Dark Saber, ma non sa come fare per ottenerla in modo tale da non perdere la sua gente. Ciò significa che non attaccherà Din – ma ci sono altri 6 episodi. Ma al momento è delusa dalle strade prese finora e non si capacità di cosa deve fare nel suo futuro.