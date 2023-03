The Mandalorian 3: Cosa è successo a Bo-Katan dopo il finale della stagione 2?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 1 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile da oggi su Disney+, e svela cosa è successo a Bo-Katan dopo il finale della stagione precedente. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio vi sconsigliamo di proseguire nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Din e Grogu arrivano su Kalevala, un altro pianeta del sistema Mandaloriano, per chiedere consiglio a Bo-Katan su come raggiungere le Acque Viventi. La trovano da sola, seduta su un trono.

La donna gli svela che quando è tornata senza Dark Saber ha perso tutte le forze che la sostenevano, quindi il suo piano di riprendersi Mandalore è andato in fumo. La flotta rubata è ora al servizio della galassia come mercenari. Infine, Bo-Katan svela che le Acque Viventi si trovano sotto il centro civico della città di Sundari, ma il pianeta è tutt’altro che amichevole.

Nel cast ritorneranno Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Giancarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze. Nelle puntate ci sarà poi un cameo di Christopher Lloyd, in un ruolo che non è ancora stato svelato, e vedremo Emily Swallow (l’armaiola), Omid Abtahi (Dr. Pershing), Amy Sedaris (Peli Motto), Simon Kassianides (Axe Woves, compagno di Bo-Katan).

Annunciati anche i registi della terza stagione: Carl Weathers, Rick Famuyiwa, Rachel Morrison (direttrice della fotografia di Black Panther), Lee Isaac Chung (regista di Minari), Peter Ramsey (Spider-Man: Un Nuovo Universo, Ahsoka) e Bryce Dallas Howard. Jon Favreau ha scritto tutti gli otto episodi, con Dave Filoni come co-sceneggiatore di due episodi e Noah Kloor di uno.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. Il primo episodio della stagione 3 è disponibile da oggi, 1 marzo.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

