The Mandalorian 3: Bryce Dallas Howard condivide un post per celebrare il suo ritorno come regista

In occasione del debutto del nuovo trailer della stagione 3 di The Mandalorian, Bryce Dallas Howard ha condiviso un post per celebrare il suo coinvolgimento come regista del progetto.

Le puntate inedite sono state inoltre dirette da Rick Famuyiwa, Carl Weathers (che ha anche il ruolo di Greef Karga nella serie), Rachel Morrison, Lee Isaac Chung e Peter Ramsay.

Bryce ha scritto online:

Riuniti. E ci si sente così bene! Essere stata invitata a tornare a dirigere per la nuova stagione di The Mandalorian è stato un onore: non c’è nulla come l’avventura, la magia e l’amicizia che sono stati formati in questo show.

Il post su Instagram propone anche una serie di foto dietro le quinte degli episodi che ha diretto nelle precedenti stagioni.

La storia riprenderà dopo gli eventi raccontati in The Book of Boba Fett e il ricongiungimento tra Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu. I due protagonisti si sono poi allontanati da Tatooine con destinazione Mandalore.

Nel cast ritorneranno Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Ginacarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze. Nelle puntate ci sarà poi un cameo di Christopher Lloyd, in un ruolo che non è ancora stato svelato, e vedremo Emily Swallow (l’armaiola), Omid Abtahi (Dr. Pershing), Amy Sedaris (Peli Motto), Simon Kassianides (Axe Woves, compagno di Bo-Katan).

Annunciati anche i registi della terza stagione: Carl Weathers, Rick Famuyiwa, Rachel Morrison (direttrice della fotografia di Black Panther), Lee Isaac Chung (regista di Minari), Peter Ramsey (Spider-Man: Un Nuovo Universo, Ahsoka) e Bryce Dallas Howard. Jon Favreau ha scritto tutti gli otto episodi, con Dave Filoni come co-sceneggiatore di due episodi e Noah Kloor di uno.

