L’episodio 5 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+ da questa mattina, e contiene alcuni cameo dal mondo registico di Star Wars. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Al bancone a cui Carson Teva riceve il videomessaggio di Greef Karga, ci sono anche tre altri piloti. Uno è Trapper wolf, il personaggio di Dave Filoni già apparso nelle scorse stagioni di The Mandalorian. Il pilota sta condividendo un drink con Jib Dodger e Sash Ketter, rispettivamente interpretati da Rick Famuyiwa (regista del Capitolo 2,6, 15 e 17) e Deborah Chow (regista di Obi-Wan Kenobi).

