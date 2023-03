The Mandalorian 3: svelate ulteriori informazioni sulla clonazione

The Mandalorian

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+, e torna a parlare di clonazione. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Il protagonista dell’episodio è il dottor Pershing, lo scienziato dell’Impero che stava facendo esperimenti su Grogu. Il dottore sta seguendo un programma di riabilitazione di ex-imperiali , e espone al senato della Nuova Repubblica come sono nate le sue ricerche.

Reo di non essere riuscito a salvare sua madre per colpa di un arresto cardiaco, Pershing sta studiando il modo di clonare gli individui ma al contempo cambiarne il dna con parti migliori, rendendo il nuovo essere più forte dell’originale evolvendo quanto fatto dagli scienziati di Kamino con i cloni della vecchia Repubblica.

Ovviamente questo getta ulteriormente le basi su Snoke e sul ritorno di Palpatine, avvenuto nella nuova trilogia. con molta probabilità, verranno aggiunte ulteriori informazioni sulla clonazione nei prossim iepisodi.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è cominciata l’1 marzo 2023.

