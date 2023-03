The Mandalorian 3: Coruscant e il senato della Nuova Repubblica nell’episodio 3

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+, e riporta in scena uno dei pianeti della trilogia classica: Coruscant. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Gran parte dell’episodio 3 di The Mandalorian è ambientato su Coruscant, dove il dottor Pershing, lo scienziato dell’Impero che stava facendo esperimenti su Grogu, sta seguendo un programma di riabilitazione di ex-imperiali, ed espone al senato della Nuova Repubblica come sono nate le sue ricerche.

Inoltre, in una scena in notturna, scopriamo che una delle piazze più grandi del pianeta, è stata edificata attorno al monte più alto di Coruscant.

Si tratta della prima volta che vediamo il senato della Nuova Repubblica in live action e soprattutto, del ritorno all’immensa metropoli stellare di Coruscant in un prodotto seriale differente dagli show animati dopo la caduta degli Jedi. Coruscant si era vista durante i flashback di Obi-Wan Kenobi.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è cominciata l’1 marzo 2023.

