Il finale della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile da questa mattina su Disney+, e pone fine alla conquista di Mandalore. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

Mentre Axe Wolfe arriva sull’incrociatore per chiamare rinforzi, Grogu si allontana dal gruppo e riesce a salvare Din Djarin dai due soldati. I due decidono di affrontare Moff Gideon, mentre Bo-Katan e gli altri mandaloriani aspettano i rinforzi.

Din e Grogu scoprono che Gideon ha creato diversi cloni di se stesso sensibili alla forza, ma Din riesce a distruggerli tutti prima che si risveglino. Ovviamente il Moff non la prende bene, e decide di affrontare i due al fianco delle tre guardie Pretoriane. Din sembra tenere testa a Gideon, ma quando le guardie se la prendono con Grogu, si distrae e viene colpito alle spalle. Fortunatamente, forte dei rinforzi, Bo-Katan arriva in suo soccorso, affrontando Moff Gideon con la Dark Saber.

Din e Grogu sconfiggono le tre guardie, ma Bo-Katan è in estrema difficoltà contro Moff, che in un’impeto di rabbia le distrugge la Dark Saber. Bo però ammette che non può batterlo da sola, e che i Mandaloriani sono più forti in gruppo. I tre hanno la meglio su Gideon e nel mentre Axe Wolfe schianta l’incrociatore sulla base, causando un’enorme esplosione che distrugge il cattivo. Grogu scherma Bo e Din dalle fiamme utilizzando la forza. Mandalore è finalmente libera.

La Grande Forgia viene riaccesa, e i Mandaloriani hanno di nuovo una casa. Durante una cerimonia nelle acque viventi, Din Djarin adotta ufficialmente Grogu, diventando suo padre, il piccolo ora si chiamerà Din Grogu. I due ripartono e si fermano alla sede della Nuova Repubblica dove Din incontra Carson Teva e gli annuncia che comincerà a dare la caccia agli esuli delle forze imperiali. Nella stessa taverna, i due trovano una testa dello stesso modello di IG.

I due tornano a Nevarro, dove un IG11 ricreato sarà il nuovo sceriffo. Greef Karga regala infine una casa a Din e Grogu, e la stagione si conclude coi due che finalmente si rilassano.

Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

