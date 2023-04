The Mandalorian

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+ e svela il destino della Dark Saber. Ovviamente se non avete visto ancora l’episodio non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

Dopo aver risolto il mistero dei droidi corrotti, Din e Bo-Katan si dirigono da Axe Wolfe e dai mandaloriani. Bo sfida Axe a duello per riprendersi la flotta, e dopo averlo sconfitto, le viene ribadito che avrebbe dovuto sfidare Din per la Dark Saber.

Din allora interviene, e racconta gli eventi delle Acque Viventi. Bo ha sconfitto un nemico che aveva precedentemente battuto Din, quindi la Dark Saber spetta a lei di diritto. L’episodio si conclude con Bo-Katan che impugna fieramente la spada.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì.

