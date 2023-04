Il discorso fatto alle tribù di mandaloriani da Bo-Katan nell’episodio 7 della stagione 3 di The Mandalorian inizialmente era più lungo.

Katee Sackhoff, che interpreta proprio Bo-Katan, è stata ospite dello YouTuber Kristian Harloff e ha confermato che inizialmente il discorso era molto più lungo:

Sai quando Bo fa il suo discorso di Ci riprenderemo Mandalore ai due clan diversi? Quella scena era in realtà molto più lunga. Quella scena è stata lunghissima. Questa è la cosa entusiasmante, stai ispirando questi due clan separati a scendere in battaglia e riprendere il loro pianeta natale. Deve essere emozionante, deve essere grande e per qualche motivo è stato tagliato. Amo l’intera stagione, ho pensato che fosse divertente. Ma quel momento per me, avrei voluto che avessero dato più contesto a quello che era successo poco prima, perché penso che avrebbe reso quel discorso ancora più pesante. E la maggior parte delle riprese che ho fatto erano in stile William Wallace da Braveheart.