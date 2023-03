The Mandalorian 3: dove è Grogu durante gli eventi della trilogia sequel?

Dave Filoni ha affrontato il dubbio di molti fan di The Mandalorian: dove è Grogu durante gli eventi raccontati nella trilogia sequel iniziata con Il Risveglio della Forza?

Il produttore e regista della serie, rispondendo alle domande di The Hollywood Reporter, ha infatti ricordato che le parole pronunciate da Yoda a Luke, sostenendo che lui sarà l’ultimo jedi dopo la sua morte, non sono del tutto vere.

Filoni ha sottolineato:

Si tratta di una domanda che riguarda più di un personaggio, non solo Grogu. Dove erano durante quegli eventi? Avendo realizazato The Clone Wars e avendo intrecciato un racconto in modo così intricato tra due film che erano così vicini, ho imparato che c’è uno spazio ampio in questa galassia che ci permette di raccontare storie e far compiere delle azioni ai personaggi.

Dave ha ribadito:

Quando sei un ragazzino, quando Yoda dice che Luke sarà l’ultimo jedi, l’ho considerato dal punto di vista letterale. Ora so che non è affatto vero. Ci sono così tanti personaggi diversi che possono usare la Forza, e forse Luke è l’ultimo jedi per come Yoda considera la categoria. Quindi dovremo aspettare e scoprire come si evolve la storia e ciò che ha senso. Ma, nella mia esperienza, c’è decisamente un modo per intrecciare tutto insieme e renderlo eccitante. penso sia inoltre possibile che non venga mai realizzato un crossover con quello che abbiamo visto nella trilogia sequel se la storia ci porterà altrove.