Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 7 di The Mandalorian è disponibile da questa mattina su Disney+ e contiene un collegamento con la serie animata Star Wars Rebels. Ovviamente se non avete visto ancora l’episodio non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

All’inizio dell’episodio, durante l’incontro del concilio ombra di Moff Gideon, appare per la prima volta in live action Gilad Pellaeon, ufficiale imperiale al servizio del Grande Ammiraglio Thrawn. Il personaggio è interpretato da Xander Berkeley, e finora si era sentito solo via audio nel finale di Star Wars Rebels.

Pellaeon sta aspettando il ritorno di Thrawn, sebbene Gideon non ne sia molto convinto, vedremo nel prossimo episodio come si evolverà il rapporto tra i due. Sappiamo di per certo che Thrawn sarà presente in ahsoka, quindi rivedremo con molta probabilità anche Pellaeon nella serie tv con Rosario Dawson.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì.

