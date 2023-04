Il finale della stagione 3 di The Mandalorian sembra sarà piuttosto “doloroso” per i fan.

A condividere l’indiscrezione è stato Brendan Wayne, la controfigura di Pedro Pascal nella serie di Star Wars.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

La penultima puntata si è conclusa con Din Djarin che viene catturato da Moff Gideon (Giancarlo Esposito), che ha ordinato a Bo-Katan (Katee Sackhoff) di consegnare la Darksaber al suo legittimo proprietario e dire alla popolazione di Mandalore che gli appartiene. Prima che i Dark Troopers potessero uccidere gli abitanti, tuttavia, Bo-Katan ha guidato il suo popolo mentre Paz Vizsla (Tait Fletcher) ha combattuto per far guadagnare tempo prezioso, peerdendo poi la vita.

Wayne, in una storia su Instagram, ha ora scritto:

Il season finale è stato diretto da Rick Famuyiwa e Dave Filoni ha dichiarato:

I fan dovranno affrontare molto e credo che con ogni buon finale ci sia il momento in cui sei coinvolto e stai facendo il tifo e ti senti soddisfatto, ma poi poco dopo ripensi a tutte le cose che sono successe. Forse inizi a metterle in relazione in modo diverso e ti rendi conto che è un finale, ma ci sono altre cose che stanno accadendo lì fuori nella galassia ora che ne sai di più.