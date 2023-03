Brendan Wayne, nipote di John Wayne e controfigura di Pedro Pascal in The Mandalorian, ha anticipato un episodio ricco d’azione nella seconda parte della stagione 3.

Intervistato da StarWarsNews ha prima parlato degli episodi mancanti della stagione3:

Cercano di darti qualcosa con cui lavorare in modo diverso, e questa stagione non ha fatto eccezione, e lo vedrete nel prossimo episodio. Vedrete qualcosa di molto diverso da quello che avete visto finora, e quindi è incredibile. Per motivi diversi, episodi diversi hanno molto significato, sia che si tratti del divertimento del cast che ha partecipato all’episodio, o del regista con cui posso lavorare, o del punto della storia a cui siamo arrivati. Non credo il mio episodio preferito sia già andato in onda… Ci sono alcune cose che accadono nell’episodio finale che sono piuttosto epiche.

Si è poi concentrato su una scena d’azione con Bo-Katan:

C’è una scena con Bo e Mando – non so quale versione abbiano scelto – ma io mi sono divertito molto, e mi ha trasmesso un sacco di emozioni diverse, ho sentito di essere in grado di recitare come attore grazie all’atmosfera fantastica che si è creata. La maggior parte delle volte non ne sei consapevole, vivi il momento e poi te ne vai, ma c’è qualcosa in questa scena, l’armonia tra di noi, che credo ve ne accorgerete. Penso che vi piacerà.