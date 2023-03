Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+ da questa mattina, e il finale apre le porte a un ritorno molto atteso. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Dopo aver liberato Nevarro dai pirati, l’Armaiola chiede a Bo-Katan di raggiungerla nella forgia sotto alla città. Qui, la leader del credo chiede a Bo-Katan di togliersi il casco, e di guidare i Mandaloriani sotto un’unica bandiera. Bo-Katan inizalmente è riluttante a levarsi il casco, ma si lascia convincere dalle parole dell’Armaiola, che le ripete che dato che cammina tra entrambe le fazioni, è l’unica che li può guidare a riprendersi Mandalore.

Nello spazio nel frattempo, Carson Teva si imbatte in una navicella distrutta. Si tratta dell’aeronave che trasportava Moff Gideon al processo. Il cattivo interpretato da Giancarlo Esposito è stato quindi liberato ed è ora a piede libero. Scopriremo mercoledì prossimo il suo nuovo piano?

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì.

