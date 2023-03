The Mandalorian 3: cosa ha visto Grogu nell’iperspazio?

L’episodio 1 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile da oggi su Disney+, e durante un viaggio nell’iperspazio, Grogu vede qualcosa di strano. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio vi sconsigliamo di proseguire nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Durante il viaggio alla velocità della luce verso Nevarro, Grogu si meraviglia dell’iperspazio quando vede un intero branco di balene spaziali. Nella mitologia di Star Wars, questi cetacei si chiamano Purrgils. Incredibilmente massicce, queste balene semi-senzienti possono accedere naturalmente all’iperspazio per viaggiare attraverso la galassia. si tratta degli animali che hanno effettivamente ispirato gli scienziati che hanno scoperto la tecnologia dell’iperspazio millenni fa. Le balene spaziali furono anche seguite dai primi colonizzatori per esplorare i percorsi più sicuri verso le regioni dell’Orlo Esterno.

Si tratta del debutto live action delle Purrgils, che erano apparse in Star Wars Rebels nel confronto finale tra Ezra e Thrawn. il legame tra Ezra e i Purrgils potrebbe venire esplorato nella serie tv di Ahsoka.

Nel cast ritorneranno Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Giancarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze. Nelle puntate ci sarà poi un cameo di Christopher Lloyd, in un ruolo che non è ancora stato svelato, e vedremo Emily Swallow (l’armaiola), Omid Abtahi (Dr. Pershing), Amy Sedaris (Peli Motto), Simon Kassianides (Axe Woves, compagno di Bo-Katan).

Annunciati anche i registi della terza stagione: Carl Weathers, Rick Famuyiwa, Rachel Morrison (direttrice della fotografia di Black Panther), Lee Isaac Chung (regista di Minari), Peter Ramsey (Spider-Man: Un Nuovo Universo, Ahsoka) e Bryce Dallas Howard. Jon Favreau ha scritto tutti gli otto episodi, con Dave Filoni come co-sceneggiatore di due episodi e Noah Kloor di uno.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. Il primo episodio della stagione 3 è disponibile da oggi, 1 marzo.

