The Mandalorian

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+ ed è pieno zeppo di guest star. Ovviamente se non avete visto ancora l’episodio non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

Arrivati a Plazir-15, Din Djarin e Bo-Katan incontrano la reggente e il suo compagno, interpretati rispettivamente dalla cantante Lizzo e Jack Black.

Lizzo interpreta la reggente di Plazir-15, mentre Black è un ex-imperiale redento, follemente innamorato della sua consorte.

Nell’episodio fa la sua comparsa anche Christopher Llloyd, la cui presenza era stata annunciata lo scorso anno, nei panni del Commissario Helgait, un separatista che ha idealizzato la figura del Conte Dooku.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì.

