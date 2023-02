The Mandalorian 3: Jon Favreau assicura che non è necessario aver visto The Book of Boba Fett

The Mandalorian tornerà sugli schermi con la stagione 3 e Jon Favreau ha assicurato che non è necessario aver visto The Book of Boba Fett per seguire nel migliore dei modi la storia dei due protagonisti.

Nello spinoff si è infatti assistito all’incontro tra Mando (Pedro Pascal) e Grogu, di nuovo insieme all’inizio degli episodi inediti.

Lo showrunner, intervistato da Empire, ha sottolineato:

Per le persone che non hanno visto The Book of Boba Fett ci saranno dei video su Disney+ che permettono alle persone di mettersi in pari. E ci sono molti contenuti realizzati dagli utenti che stanno aiutando le persone ad aggiornarsi, ed è uno strumento che uso quando guardo uno show la cui messa in onda è finita da un po’.

Favreau ha ribadito:

Non è solo lo show, si tratta della comunità che lo circonda. Ho imparato con le mie esperienze riguardanti la Marvel come siano sofisticati gli spettatori e il fatto che si informino a vicenda e prestino molta attenzione.

Che ne pensate? Avete visto The Book of Boba Fett prima della stagione 3 di The Mandalorian?

Fonte: Empire