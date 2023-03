The Mandalorian 3: Jon Favreau sul legame tra Grogu e Mando “Sta crescendo e cambierà”

Jon Favreau ha parlato del legame tra Din “Mando” Djardin e Grogu e di come si evolverà nella stagione 3 di The Mandalorian.

In una recente intervista Favreau ha spiegato che il piccolo Grogu è cresciuto e ora anche il suo rapporto con Mando cambierà di conseguenza:

Beh, Grogu si è allenato parecchio di recente, con Luke Skywalker, che si dice sia un Jedi molto potente, quindi probabilmente sarà un ragazzo diverso rispetto a due anni fa, quando l’abbiamo visto l’ultima volta su The Mandalorian. Abbiamo fatto un piccolo check-in durante Book of Boba Fett solo per vedere cosa hanno combinato. Quindi sono diversi, c’è una differenza nella relazione. Inoltre, sono un papà, i bambini… Sono ancora piccoli, ma stanno crescendo e questo cambia la natura del rapporto con loro. E quindi vedrete un evoluzione.