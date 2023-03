The Mandalorian 3: Katee Sackhoff spiega l’assenza dei Gufi della notte

Katee Sackhoff ha commentato gli eventi mostati nel nuovo episodio della stagione 3 di The Mandalorian spiegando anche l’assenza dei Gufi della Notte (Nite Owls).

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata Bo-Katan Kryze è apparsa accanto a Din Djarin (Pedro Pascal) e i due personaggi hanno perlustrato le miniere di Mandalore.

Nella storia sono completamente assenti i Gufi della Notte, il gruppo guidato proprio da Bo-Katan che era apparso in versione live-action nella stagione precedente.

Sackhoff ha ora spiegato a Deadline il motivo della loro assenza:

Dice che l’hanno abbandonata non appena è tornata senza la Darksaber. Penso che queste siano persone che pensavano Bo fosse disposta a tutto pur di essere una leader, che Bo avrebbe combattuto contro chiunque, ed è quello che voleva ed è il motivo per cui la stavano seguendo. E quando hanno visto qualcosa dentro di lei che non rispettavano se ne sono andati. Ha perso la sua gente, la sua casa, ha perso la sua famiglia, ha perso tutto.

Katee ha inoltre sottolineato:

L’attrice ha aggiunto che con Din la situazione è diversa:

Lui non ha fatto nulla. Se non avesse la darksaber, non ci sarebbe alcuna ragione per renderlo un suo nemico. Penso che il suo problema è che si rende conto che non andrà più contro il suo popolo. Non lotterà contro qualcuno senza motivo. Ogni singola possibilità, ogni posto in cui si trova, ogni direzione che ha preso in precedenza non l’hanno portata a realizzare i suoi obiettivi. Quello è ciò che sta cercando di capire ora.