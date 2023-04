Nella stagione 3 di The Mandalorian è riapparsa Elia Kane, ex braccio destro di Moff Gideon, e Katy O’Brien ha ammesso che pensava il suo personaggio fosse morto.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l’attrice ha dichiarato che non si aspettava di essere coinvolta nei nuovi episodi dello show:

Sono rimasta sorpresa! All’inizio, quando ho ricevuto la notizia che sarei tornata, non sapevo che la mia parte fosse stata ampliata. Non sapevo che avrei indossato un’uniforme totalmente diversa. Non avevo idea di cosa sarebbe accaduto.

Katy ha aggiunto:

Era in contemporanea con il ruolo che ho avuto in Ant-Man e mi è stato detto che ero legata a questo progetto. Siamo finiti per girare in contemporanea, ed ero preoccupata che non sarei riuscita a lavorare a entrambi, ma sono riusciti a risolvere la situazione. Quindi, quando l’ho scoperto, ho pensato: ‘Tutto è così eccitante!’. Ma ero un po’ confusa perché pensavo che il mio personaggio fosse morto.