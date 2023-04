Jon Favreau ha svelato come la produzione della stagione 3 di The Mandalorian ha scelto Lizzo e Jack Black come guest star.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Jon Favreau ha svelato che le guest star vengono scelte anche tra gli appassionati di Star Wars:

Lizzo e Jack Black sono stati coinvolti perché, onestamente, una delle cose che ci piace davvero del lavorare alla serie tv è che ci piace coinvolgere persone che sono fan della saga. Lizzo e Jack Black erano entrambi molto attivi sui social media.

Conosco Jack da molto tempo, e stava facendo cose dedicate a The Mandalorian su Instagram o TikTok e Lizzo si vestiva come Grogu. I miei figli mi hanno mostrato tutti questi video di quanto fosse presa dallo show Lizzo. Avevamo un episodio in cui c’era questa coppia reale davvero eccentrica in una corte che sembrava uscita da Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi li abbiamo contattato e ci hanno detto che gli sarebbe piaciuto.

C’è qualcosa di veramente divertente nell’essere sul set con persone che sono entusiaste di incontrare Grogu… Le persone, quando tengono in mano quel piccolo burattino, è come se avessero a che fare con un vero personaggio… È stato davvero divertente ed entusiasmante sul set. In questa stagione accadono molte cose serie e pesanti, quindi questo pianeta ci ha dato il permesso di divertirci molto.