The Mandalorian 3: l’episodio 3 anticipa dove è finito Moff Gideon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+, e comincia a svelare il fato di Moff Gideon. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Sebbene Gideon sia stato effettivamente posto sotto la custodia della Nuova Repubblica alla fine della stagione 2, ci sono diverse domande su dove sia finito nei due anni successivi. Mentre un ex imperiale crede che Gideon sia fuggito durante il viaggio verso il suo tribunale di guerra, un altro afferma che la sua fuga era solo una copertura e che Gideon è stato sottoposto a un Mind Flayer, un dispositivo utilizzato dall’Impero per pulire violentemente il cervello dei prigionieri. Sebbene alcuni credano che il Mind Flayer fosse propaganda in tempo di guerra, alla fine dell’episodio vediamo una versione presumibilmente umana in uso dalla Nuova Repubblica.

Con molta probabilità vedremo Moff Gideon nei prossimi episodi di The Mandalorian.

