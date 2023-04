The Mandalorian

Lucas Film ha pubblicato tre nuovi poster dedicati all’episodio 7 della stagione 3 di The Mandalorian, giusto in tempo per il finale di domani.

Questa settimana i poster sono dedicati a Grogu a bordo di IG12, a Moff Gideon e alle tre guardie Pretoriane. Potete vederli qui sotto:

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì. Questa settimana andrà in onda il finale di stagione.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Twitter, 2

