The Mandalorian 3: i protagonisti in un poster, il promo riassume quanto accaduto negli episodi precedenti

Il nuovo poster della stagione 3 The Mandalorian, di cui è stato diffuso anche un promo, è dedicato ai mandaloriani che appariranno nei prossimi episodi della serie targata Disney+.

L’immagine mostra infatti Paz Vizsla (Jon Favreau), l’Armaiola (Emily Swallow), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e Din Djarin (Pedro Pascal).

Ecco il nuovo poster:

Disney+ ha inoltre condiviso un utile promo che riassume gli eventi mostrati nelle prime due stagioni e in The Book of Boba Fett, permettendo così agli spettatori di rinfrescarsi la memoria prima della visione delle prossime avventure di Mando e Grogu in arrivo l’1 marzo in streaming.

Il video:

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate del poster e del promo inedito della stagione 3 di The Mandalorian? State attendendo i nuovi episodi?

Fonte: ComicBook