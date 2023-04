Su Disney+ è disponibile l’episodio finale della stagione 3 di The Mandalorian e i protagonisti, qualche ora prima hanno inviato un messaggio ai fan con un video condiviso online.

Pedro Pascal e Katee Sackhoff, insieme ai loro colleghi tra cui Giancarlo Esposito e persino Christopher Lloyd, sottolineano il loro entusiasmo per aver vissuto questa esperienza, prima di ringraziare i fan per il loro sostegno e augurare una buona visione. Il cast ribadisce che il lavoro è stato compiuto pensando ai fan e concludendo il messaggio ricordando “This is the way”.

A special message from the cast of #TheMandalorian. The season finale arrives tomorrow on @DisneyPlus. pic.twitter.com/JKFUAynuB5 — The Mandalorian (@themandalorian) April 19, 2023

Che ne pensate del video messaggio dei protagonisti di The Mandalorian in occasione del finale della stagione 3 della serie? Lasciate un commento!

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Twitter



I film e le serie imperdibili