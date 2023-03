The Mandalorian 3, le recensioni internazionali: “La nuova stagione inizia col botto”

Il primo episodio della stagione 3 di The Mandalorian è arrivato su Disney+, e così sono arrivate anche le recensioni della stampa internazionale, che hanno accolto positivamente il ritorno della avventure di Din Djarin e del piccolo Grogu. Molte testate hanno visto anche il secondo episodio, e così nelle loro recensioni hanno sottolineato come se la prima puntata sembra partire leggermente in sordina, nella seconda poi iniziano realmente a carburare.

Ecco alcuni estratti tra recensioni e reaction!

“Classico Star Wars”

Erik Davis (Fandango) – Ho visto i primi due episodi e per il momento li sto amando. Entrambi sono ricchi di tutto ciò che amo di Star Wars: creature strane e folli, missioni fichissime, grandi combattimenti, tanta lore, momenti divertenti su Grogu. Ovunque, vibrazioni da classico Star Wars.

“Un rinnovamento che era necessario”

DiscussingFilm – La terza stagione conferisce alla serie un rinnovamento che era necessario. Sebbene si possano criticare gli errori del passato di Jon Favreau – visti in The Book of Boba Fett – questi primi due episodi spianano la strada a un futuro entusiasmante e senza precedenti.

“Sembra ci sia davvero qualcosa di diverso”

Collider – La premiere ci fa tuffare dritti nell’azione, impostando lo scenario per una storia che ha il potenziale di svelare gli strati di trauma e incomprensioni che hanno generato il protagonista della serie. […] Questa volta sembra che ci sia davvero qualcosa di diverso, in grado di presentare un mondo di opportunità per The Mandalorian.

“La terza stagione inizia lentamente”

Decider – La terza stagione, nonostante una grande scena d’azione, inizia lentamente impostando il contesto e reintroducendo alcuni personaggi. È nel secondo episodio che rivediamo il classico Mando e la serie trova il suo ritmo. In entrambe le puntate, Grogu è un vero meme, ed è questo che importa davvero!

“La nuova stagione inizia con il botto”

Slashfilm – Se questi primi due episodi sono un’indicazione, qualsiasi lamentela sulla serie e su come parte della storia si sia svolta in The Book of Boba Fett verrà cancellata quando uscirà il secondo episodio la settimana prossima. La nuova stagione inizia con il botto. È divertente, e tornare indietro avrebbe sicuramente dato dei problemi all’arco narrativo della stagione.

“I primi due episodi dovevano uscire assieme”

Gamesradar – Nonostante l’attesa febbricitante, si tratta di un inizio relativamente moscio che forse avrebbe funzionato meglio se i due episodi fossero usciti assieme.

“Vediamo ogni dollaro speso”

NME – Sullo schermo vediamo ogni dollaro speso. La Disney ha messo sul piccolo schermo lo stesso amore e livello di dettaglio che mette nel cinema.

