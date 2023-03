The Mandalorian 3: nel primo episodio un collegamento a Star Wars episodio VI e a episodio IX

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 1 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile da oggi su Disney+, e contiene due collegamenti agli episodi VI e IX di Star Wars. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio vi sconsigliamo di proseguire nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Quando arrivano a Nevarro, su un albero Grogu vede un gruppo di lucertole kowakiane, la stessa razza di uno dei servitori di Jabba the Hutt visto in Star Wars episodio VI.

Più avanti nell’episodio, Din e Grogu portano IG-11 a riparare da un gruppo di Anzelliani, razza vista in Episodio IX, quando Rey e gli altri portano C-3PO dal riparatore Babu Frik.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. Il primo episodio della stagione 3 è disponibile da oggi, 1 marzo.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Avevate notato i collegamenti a Star Wars nel primo episodio della stagione 3 di The Mandalorian? Fatecelo sapere con un cognome qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.