L’episodio 5 della stagione 3 di The Mandalorian ha chiarito ulteriormente la timeline della serie tv di Star Wars. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Quando spiega agli altri Mandaloriani chi è Greef Karga (Carl Weathers) e perché dovrebbero aiutarlo, Din ricorda l’imboscata di Greef contro di lui “molti cicli fa” su Nevarro. Questo è un riferimento agli eventi della prima stagione di The Mandalorian, in cui Karga si è sentito tradito dal rifiuto di Mando di consegnare Grogu e ha cercato di catturarli. Se la lotta dei Mandaloriani a Nevarro è avvenuta “molti cicli fa”, allora sono passati molti anni dalla prima stagione.

Nelle scorse settimane Jon Favreau ha svelato che dal finale della stagione 2 agli eventi di The Book of Boba Fett sono invece passati 2 anni. Questo segna un passaggio del tempo che non viene mai evidenziato a schermo, almeno per ora, se non tramite i discorsi dello stesso Mandaloriano.

