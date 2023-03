Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Mandalorian potrebbe aver svelato, nell’episodio 3×02, la prima parola di Grogu.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata si vede l’adorabile compagno di viaggi del mandaloriano arrivare da Peli Motto (Amy Sedaris) e pronunciare “Patu”, che lei pensa sia la sua prima parola.

Gli spettatori hanno però già sentito quel termine fin dall’inizio della seconda stagione, considerandolo un suono senza significato.

Per ora, tuttavia, non è stato svelato il significato di Patu e il sito SlashFilm ha provato a identificarlo partendo da tutti i momenti in cui viene pronunciata la parola.

Ecco l’elenco:

Quando Mando lo scopre mentre mangia le uova di Frog Lady.

Dopo aver colpito quello che si muove nella sua zuppa.

Dopo aver rubato un macaron blu a scuola, guardando il ragazzino a cui lo ha trafugato.

Quando Mando e Grogu si stanno allontanando dal cacciatore di taglie Lang (Michael Biehn), partendo per andare in cerca di Ahsoka.

In The Book of Boba Fett quando è a bordo dell’X-wing e vede Peli Motto.

Nel nuovo episodio della terza stagione di The Mandalorian quando Mando gli mostra la mappa del pianeta Mandalore e delle sue lune.

Rispondendo a Mando che gli dice che da quel punto in poi saranno soli.

Secondo l’autrice del sito americano Patu potrebbe significare “Ho fame”, “Papa”, “Mi dispiace”, essere una specie di saluto, o essere una parola come quella usata da Groot nel MCU, quindi potenzialmente usata in modo universale.

L’idea che Patu sia legata all’appetito di Grogu non sembra però adattarsi al momento in cui vede la mappa di Mando o durante le contrattazioni con Lang.

“Mi dispiace” non ha invece senso nella scena con Lang, quando arrivano da Peli o quando scopre qualche dettaglio sul percorso da compiere.

Papa, secondo SlashFilm, ha senso perché potrebbe essere stato utilizzato in reazoone a un rimprovero, per chiedere spiegazioni sul contenuto della zuppa, come reazione sostenendo che “Papa” gli permette di mangiare quello che vuole, per chiedere informazioni, per chiedere dove si trovi Mando, o come reazione al momento in cui il protagonista interpretato da Pedro Pascal ha iniziato a parlare di entrambi come mandaloriani.

La forma di saluto ha infine poco senso quando sta imparando la navigazione stellare, tuttavia l’autrice sostiene che potrebbe essere un modo per esprimere il suo apprezzamento nei confronti della scoperta dei primi dettagli riguardanti il mondo della sua figura paterna.

Che ne pensate? Che significato ha la parola Patu per Grogu nel mondo di The Mandalorian?

