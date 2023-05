Lo sciopero degli sceneggiatori è appena entrato nella sua terza settimana, e sempre più serie tv ne stanno subendo l’impatto. Una di queste potrebbe essere The Mandalorian, la cui quarta stagione non è stata ancora annunciata ufficialmente ma è già stata scritta interamente da Jon Favreau.

Deadline afferma che nonostante le riprese dei nuovi episodi siano fissate per settembre, il piano subirà verosimilmente dei ritardi a causa dello sciopero. Nonostante gli script siano pronte, servono sceneggiatori sul set per ritoccare quotidianamente i copioni e lo stesso Favreau, membro della WGA, potrebbe trovarsi in forti difficoltà con il sindacato (o con la Disney) se la produzione partisse prima della fine dello sciopero. Inoltre, la pre-produzione di una serie come The Mandalorian comprende moltissima previsualizzazione per la quale è possibile che vengano svolti compiti di scrittura che attualmente lo sciopero vieta.

Vi terremo aggiornati!

