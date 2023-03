A Jon Favreau piacerebbe che la prossima attrazione dello Star Wars Galaxy’s Edge di Disneyland Resort fosse dedicata a The Mandalorian.

In una recente intervista con IMDb, Favreau ha confessato che vorrebbe vedere la Razor Crest debuttare come attrazione:

Probabilmente farei qualcosa di molto coinvolgente. Probabilmente farei qualcosa che sfrutti un’interfaccia aptica. Probabilmente userei le risorse che usiamo quando giriamo con The Volume. Anche quando sei semplicemente seduto in The Volume, sembra quasi un’attrazione. Sarebbe quasi metà dietro le quinte e metà attrazione.

So che quando ero più giovane, ho adorato quando hanno mostrato al pubblico come si facevano gli effetti speciali dei film. Probabilmente mi ha fatto davvero desiderare di fare quello che sto facendo ora, quindi penso che dovrebbe esserci qualcosa di simile, che educhi i più piccoli, ma non educativo come un museo con una targa – educativo, come, stare seduti, sentire il tutto, e capire come l’abbiamo creato.