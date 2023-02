The Mandalorian: Pedro Pascal sul rapporto tra Din e Bo-Katan “Sono entusiasta di ciò che farà”

Nella stagione 3 di The Mandalorian, in arrivo domani su Disney+, Din e Bo-Katan saranno in conflitto per la Dark Saber, ottenuta dal Mandaloriano alla fine della scorsa stagione.

Parlando con Digital Spy, Pascal si è detto entusiasta nel voler vedere cosa farà Katee Sackhoff:

Voglio dire, non c’è stata necessariamente una lite tra loro due. Din ha raccolto la Dark Saber ed è ansioso di restituirgliela. Ma deve essere guadagnata in un modo molto specifico. Penso che ciò che mi entusiasma di più per quanto riguarda la terza stagione, sia quello che vedremo fare a Katee Sackhoff.

Nel cast ritorneranno Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Giancarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze. Nelle puntate ci sarà poi un cameo di Christopher Lloyd, in un ruolo che non è ancora stato svelato, e vedremo Emily Swallow (l’armaiola), Omid Abtahi (Dr. Pershing), Amy Sedaris (Peli Motto), Simon Kassianides (Axe Woves, compagno di Bo-Katan).

Annunciati anche i registi della terza stagione: Carl Weathers, Rick Famuyiwa, Rachel Morrison (direttrice della fotografia di Black Panther), Lee Isaac Chung (regista di Minari), Peter Ramsey (Spider-Man: Un Nuovo Universo, Ahsoka) e Bryce Dallas Howard. Jon Favreau ha scritto tutti gli otto episodi, con Dave Filoni come co-sceneggiatore di due episodi e Noah Kloor di uno.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà l’1 marzo 2023.

